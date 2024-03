Le nouveau passeport Tunisien et la C.I.N. seront équipés de puces électroniques, c’est officiel

Les nouveaux passeport Tunisien et carte d’identité nationale seront équipés de puces électroniques intégrant des technologies de pointe et contenant des données biométriques lisibles par machine. Ces données pourront être utilisées pour authentifier l’identité du titulaire du passeport, incluant sa photo et ses empreintes digitales.

Les deux lois organiques n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d’identité et n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage ont été promulguées par le président de la République Kais Saïed dans le JORT n° 037 à la date du mardi 12 mars 2024.

Par ailleurs, la CIN est obligatoire pour tous les citoyens tunisiens âgés d’au moins quinze ans, quelle que soit leur sexe. Cependant, les personnes âgées de douze à quinze ans peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et en cas de besoin, se voir délivrer une carte nationale d’identité.

Les passeports tunisiens délivré par le ministre de l’intérieur, comporteront un espace lisible par machine et une puce électronique sécurisée dans laquelle sont stockés les éléments et les données relatifs à l’identité tels qu’indiqués dans la carte d’identité biométrique, servant à la vérification de la conformité de l’identité.