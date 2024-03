Les étudiants des universités tunisiennes invités à participer à la compétition culturelle “Jeunes Talents”

Les étudiants des universités tunisiennes sont invités à participer à la compétition culturelle “Jeunes Talents” lancée par l’UNESCO et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La compétition s’insère dans le cadre du projet “Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information”.

Selon un communiqué conjoint, la compétition culturelle vise à encourager les diverses formes d’expression artistiques et culturelles qui diffusent les valeurs de la justice, de l’équité, du vivre ensemble, de la paix et de la solidarité mondiale et à lancer une dynamique dans les établissements universitaires autour des thématiques de l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information.

Il s’agit également de renforcer le pouvoir d’agir des étudiants en tant que citoyens du monde conscients des divers enjeux sociaux, écologiques, politiques, économiques, etc. et de la nécessité d’agir en faveur des Objectifs du Développement Durable outre le renforcement de la pensée critique, la résilience, l’ouverture d’esprit, la coopération, la solidarité active et l’engagement citoyen.

La compétition est destinée aux étudiants inscrits dans un établissement universitaire tunisien public durant l’année universitaire 2023-2024.

La participation doit être collective (un groupe de 2 à 5 étudiants au maximum). Le choix de la langue est libre : arabe, français ou anglais.

La compétition porte sur les trois catégories d’expressions culturelles, à savoir les expressions corporelles : théâtre, chorégraphie d’une durée de 5 à 20mn au maximum, les œuvres musicales ou poétiques : slam, rap, chorale, instrumental, etc….d’une durée de 2 à 3 mn au maximum et les œuvres graphiques : sculpture, peinture, dessin, etc.

Les 3 meilleures œuvres de chaque catégorie recevront des prix-cadeaux d’une valeur de cinq mille dinars pour le 1er prix, trois mille dinars pour le 2ème prix et deux mille dinars pour le 3ème prix.

Le dernier délai pour l’envoi des projets artistiques des candidats à l’adresse competitionJT@gmail.com est fixé au 30 avril 2024.