Météo en Tunisie : Températures en légère hausse et des nuages passagers 

La Météo en Tunisie est marquée par des températures en légère hausse et quelques nuages passagers jeudi 14 mars 2024 sur le nord et le centre et ciel partiellement nuageux sur le sud.

Le vent est de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h. La mer est peu agitée à moutonneuse dans la zone de Serrat et le golfe de Gabès. Les températures sont en légère hausse avec des maximales comprises entre 18 et 23 °C dans le nord, les hauteurs et les zones côtières Est et entre 23 et 27°C ailleurs.