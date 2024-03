Le Tunisien Amine Bouhafa signe la musique du feuilleton égyptien Al Hashashin (vidéo)

Le musicien Tunisien Amine Bouhafa est le compositeur de la musique du feuilleton égyptien Al Hashashin. L’artiste tunisien multi-primé signe la musique de cette production très populaire dans le monde arabe en ce ramadan. L’enregistrement de la musique à été fait entre Prague, Turquie, Allemagne et la France.

Le feuilleton Al Hashashin, un feuilleton égyptien historique spécial ramadan 2024 est une création de Abdul Rahim Kamal et réalisé par Peter Mimi, avec en tête d’affiche les acteurs Karim Abdel Aziz, Merna Nour ElDein, Fathy Abdel Wahab, Ahmed Eid, Islam Gamal, Nicola Mouawad et plein d’autres.

Les événements se déroulent dans un contexte historique, au 11ème siècle, où le chef des Assassins, Hassan ibn al-Sabbah, et son groupe étaient célèbre pour avoir perpétrer des assassinats sanglants ciblant des personnalités éminentes à cette époque.

Générique du feuilleton The Assassins



Amine Bouhafa ne cesse de cumuler des succès depuis plus d’une décennie. César 2015 de la meilleure musique pour le film Timbuktu, le musicien tunisien a aussi signé la musique des films Streams de Mehdi Hmili, Sous les Figues d’Erige Sehiri ou encore L’homme qui a vendu sa Peau et Les filles d’Olfa de Kaouter Ben Hania.

Vous pouvez regarder le feuilleton Al-Hashashin (The Assassins) sur la chaîne DMC à 21h et sur les plateformes streaming Watch It et Yango play.

Tekiano