Météo en Tunisie : temps nuageux sur tout le pays et des températures stable

La météo en Tunisie est caractérisée par un temps brumeux le matin dans le nord et les régions côtières, suivi d’une généralisation des nuages sur l’ensemble du pays, en ce vendredi 15 mars 2024.

Les vents seront faibles à modérés, soufflant de l’ouest au nord et de l’est au centre et au sud, avec des vitesses variant entre 15 et 30 km/h. La mer sera peu agitée à calme.

Les températures resteront stables, oscillant entre 17 et 22 degrés Celsius au nord, sur les hauteurs et les côtes est, et entre 23 et 26 degrés Celsius dans le reste des régions.