Ramadan 2024 au Mövenpick Hôtel du Lac Tunis sous le thème “Les Jours Heureux”

Le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis organise à l’occasion du Ramadan 2024 des veillées ramadanesques sous le thème “Les Jours Heureux”. La culture ramadanesque tunisienne, mêlant tradition et modernité sera mise à l’honneur en vous proposant de vivre, chaque soir, une expérience immersive à travers les cinq sens.

Dans une ambiance épurée et joyeuse, l’hôtel vous propose de vivre “des jours heureux ” ليام الزينة”, . Cette référence aux valeurs traditionnelles du Ramadan mélangées à la culture tunisienne moderne, offrira aux clients une expérience authentique et festive pour célébrer le mois de Ramadan au sein de l’hôtel.

Sous la fameuse Tente de la Terrasse, richement fleurie de jasmin et de bougainvilliers, notre Chef Exécutif Taher Trabelsi préparera, chaque soir, un buffet tunisien généreux et varié pour la rupture du jeûne, avec plus de 23 plats différents, sans oublier une variété innombrable de pâtisseries tunisiennes et de boissons authentiques.

Chaque rupture du jeûne sera précédée par une Lecture Spirituelle du Dr Mohamed Aziz Ben Zakour évoquant les valeurs du Ramadan et son ambiance inégalée, et les dîners seront accompagnés de notes musicales au Kanoun.

En ce ramadan 2024, Mövenpick Hotel du Lac Tunis s’associe au Croissant Rouge Tunisien afin d’apporter un soutien aux actions humanitaires et de contribuer à soulager les difficultés rencontrées par les personnes vulnérables pendant ce mois sacré. 5 dt de chaque repas servi seront reversés dans leur intégralité au Croissant Rouge Tunisien.

Cette 6éme édition du Ramadan au Mövenpick Hotel du Lac Tunis sera rythmée par le Festival du Ramadan 2024 «الليالي الزينة ». Pour la 3éme année consécutive, tous les moyens ont été déployés pour vous offrir une programmation unique en collaboration avec La Troupe Mazzika Khaled Ben Aissa.

Installé au Grand Salon, le Festival du Ramadan 2024 «الليالي الزينة » accueillera cette année des spectacles uniques et des artistes tunisiens renommés tels que Lotfi Bouchnak, Zied Gharsa, Nabiha Karaouli…

Programme Festival du Ramadan 2024 «الليالي الزينة »:

– Samedi 16 mars 2024: l’ambassadeur de la chanson tunisienne, l’artiste Lotfi Bouchnak accompagné de Asma Ben Ahmed

– Vendredi 22 mars: Nabiha Karaouli avec le jeune talent Ahmed Rebai qui accompagnera en 1ère partie la talentueuse ambassadrice du patrimoine musical tunisien.

– Samedi 23 mars: soirée du Maestro tunisien Zied Gharsa qui sera accompagné de Rana Zarrouk.

– Dimanche 24 mars: soirée soufie avec la performance de Pierre L’amoureux et la troupe soufi « la renaissance de Sidi Bou Said » un spectacle incontournable de danse Derviches

– Vendredi 5 avril: soirée de Salatin Tarab

– Samedi 6 avril: soirée d’Ochek Nouba, une soirée aux couleurs du folklore tunisien

Avant chaque spectacle, n’hésitez pas à découvrir les œuvres de Abderrazak Hamouda, artiste calligraphe. Ses créations sont tout droit inspirées des grands poètes arabes tels que Nizar Kabbani et Mahmoud Derwiche.

En plus de ce programme artistique et culinaire riche et varié, le Mövenpick Hotel du Lac Tunis vous offre la possibilité d’allier plaisir et travail grâce à ses offres Meetings & Events et d’hébergement. Gourmandise et professionnalisme seront au rendez-vous pour que vos soirées de travail soient des plus agréables.

Profitez des Jours Heureux du Ramadan au Mövenpick Hotel du Lac Tunis !

