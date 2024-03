Match EST vs CA : où regarder le derby tunisois du samedi 16 mars 2024?

Le Match EST vs CA se déroule samedi 16 mars 2024 dans le cadre de la 3ème journée play-off de ligue 1 tunisienne. Le match Espérance Sportive de Tunis et Club Africain se joue à partir de 21h30 au stade de Radès.

Le derby tunisois est très attendu. L’espérance de Tunis essayera de préserver sa belle série de cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues.

Ce match advient avant le quart de finale aller de la Ligue africaine des Champions opposant l’espérance aux Ivoiriens de l’Asec Mimosas.

Vous pouvez regarder le match EST vs CA en direct live sur la chaine Watania 1 et Al Kass 4. Le streaming du match Espérance et club sera accessible sur les réseaux sociaux de la télévision nationale tunisienne.