Concours Tunisie : La société Tunisie Autoroutes recrute 270 agents

Un concours externe sur dossier est organisé par la société Tunisie Autoroutes afin de recruter 270 agents qui seront déployés dans plusieurs gouvernorats de la Tunisie.

Les profils suivants sont demandés :

– 5 Ingénieurs principaux et 9 Administrateurs

– 6 Ingénieurs assistants

– 58 Contrôleurs principaux et 101 Contrôleurs

– 17 Agent techniques

– 65 Chauffeurs léger

– 4 Chauffeurs poids lourd, 2 Chauffeurs de transport de personnes et 4 Agents qualifiés

L’avis de recrutement de la société Tunisie Autoroutes :

Télécharger (PDF, 211KB)

Tekiano