Gemini, l’IA de Google pourrait faire son apparition dans l’iOS 18. Une alliance Apple – Google qui pourrait bientôt devenir réel selon le site Bloomberg. Les deux géants américains seraient en cours de concrétiser cet accord historique.

Si le modèle de langage Gemini de Google est intégrée à iOS 18, la prochaine plus grosse mise à jour de l’iPhone attendue pour septembre 2024, il pourrait potentiellement être utilisée par plus de 2 milliards d’utilisateurs d’iPhone dans le monde. Cependant, la collaboration pourrait aller au-delà, car un accord de recherche entre les deux géants est également mentionné, toujours selon le site spécialisé Bloomberg News.

Plusieurs fonctionnalités d’iOS 18 tireront parti de modèles développés en interne opérant localement chez Apple, mais leurs capacités seront relativement restreintes. Pour la génération de texte et d’images, Apple nécessite une puissance de traitement plus importante. En comparaison, Google Gemini, qui fonctionne dans le cloud, semble offrir des capacités nettement supérieures.

Google et Apple ont toujours maintenu des relations étroites. En 2007, avec le lancement de l’iPhone, Google a été présent avec des applications telles que Maps, YouTube et la recherche intégrée. De plus, Google verse des milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de Safari.

Rappelons qu’en janvier 2024, Google a annoncé un partenariat avec Samsung, concurrent d’Apple, pour intégrer sa technologie genAI dans la série de smartphones Galaxy S24 de la société sud-coréenne. Cette collaboration s’inscrit dans les efforts de Google pour stimuler l’adoption de Gemini, suite à quelques défis rencontrés lors de son déploiement initial.

I.D.