Layali Ramadan à l’IFT : Les soirées festives de l’institut Français de retour pour Ramadan 2024

La manifestation nocturne Layali Ramadan s’organise à nouveau à l’institut français de Tunisie à l’occasion du mois du ramadan 2024 du 21 mars au 08 avril. Les riverains sont invités à découvrir une série de manifestions artistiques proposés par des artistes tunisiens talentueux.

Le public aura l’occasion de découvrir dans le cadre de ses soirées ramadanesques, plusieurs concerts, des lectures musicales et poétiques et théâtrales, des projections de films, des lectures de contes et des spectacles vivants incluant chant et danse.

Programme de Layali Ramadan 2024 à l’IFT

Jeudi 21 mars : Nocturne poésie “Marianne Catzaras & Friends”

Vendredi 22 mars : “L’espace Farah et ses amis.es”, spectacle vivant, musique éléctro, chants et danse

Samedi 23 mars : Concert de Sabri Mosbah (Soirée proposée par le restaurant Balthaz’art)

Mardi 26 mars : Concert “Le tango arabe” – Daly Kammoun Quintet & Invités

Mercredi 27 mars : SPECTACLE « BALAD » – Lecture musicale

Jeudi 28 mars : Concert de sortie de résidence “J’ai écrit” – Alia Sellami et Marc Antoine Million

Vendredi 29 mars : À la découverte de l’enseignement français

Samedi 30 mars : Lecture théâtralisée et chantée “Le rêve ?” + Ateliers et jeux “Nocturne Ludothèque”

Lundi 1er avril : Projection du film “Les filles d’Olfa” de Kaouther Ben Hania

Mardi 2 avril : El Hadhra (Soirée proposée par le restaurant Balthaz’art)

Mercredi 3 avril : À la découverte de l’enseignement français

Jeudi 4 avril : Lecture poétique et musicale “J’habite en mouvement”

Vendredi 5 avril : Concert NOUR (Nour Ben Cheikh Larbi)

Samedi 6 avril : La Nuit du conte “Des histoires et trésors de Abdelzaziz El Aroui jusqu’à nos jours

Lundi 8 avril : Concert de Samir Loussif (Soirée proposée par le restaurant Balthaz’art)

L’IFT précise que l’entrée est libre et gratuite dans son local à Tunis dans la limite des places disponibles. Une exception est faite pour certaines soirées payantes, il s’agit du concert de Sabry Mosbah (Prix 20dt), la projection du film “Les filles d’Olfa” (Prix 6dt), le spectacle El Hadhra (Prix 20dt) et le spectacle de Samir Loussif (Prix 20dt).

TEKIANO