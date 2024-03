Le grand jeu Ooredoo Tunisie spécial Ramadan 2024 est lancé à travers une campagne spéciale qui promet d’apporter joie et récompenses pendant le mois béni. Ooredoo, leader du marché des télécommunications en Tunisie informe qu’elle fera gagner 100.000 tunisiens et un prix de 100.000 dt à la fin du mois de Ramadan.

Durant le mois saint de Ramadan, Ooredoo offre à ses clients la chance de gagner d’incroyables prix simplement en achetant des forfaits Internet. Cette initiative novatrice s’adresse à tous ses clients, quelle que soit la méthode d’achat, en ligne, en boutique ou par le biais d’autres canaux.

Ooredoo récompensera quotidiennement 3 572 chanceux par un bonus internet de 1Go suite achat d’un forfait Internet. Le bonus est aléatoire. 100.000 gagnants pendant les 28 jours du mois sacré.

Mais ce n’est pas tout ! À la fin de cette période de jeu palpitante, Ooredoo organisera un tirage au sort spécial avec un prix exceptionnel de 100 000 DT en totalité pour 2 gagnants de ce jeu concours, chacun remportera 50 000DT Cash !

Ce nouveau jeu met l’accent encore une fois sur l’engagement continu d’Ooredoo à offrir des expériences remarquables et des récompenses incroyables à sa fidèle clientèle.

“Chez Ooredoo, nous sommes déterminés à rendre Ramadan encore plus mémorable pour nos clients, en leur offrant non seulement des services de qualité, mais aussi des récompenses passionnantes. « Le Jeu Ramadan » incarne notre engagement à célébrer cette période sacrée avec notre communauté, tout en offrant des opportunités uniques de gagner des prix attrayants.” a souligné M Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie.

La campagne « Jeu Ramadan » de Ooredoo durera les premiers 28 jours du mois sacré, offrant à chaque client la possibilité de participer et de gagner.

En plus, la participation est gratuite dans les Boutiques Ooredoo. Il suffit que le client renseigne la lettre de participation disponible dans tous les boutiques de Ooredoo.

Pour plus d’informations sur les modalités de participation et les prix à gagner, les clients peuvent visiter le site web officiel d’Ooredoo www.ooredoo.tn ou se rendre dans les boutiques Ooredoo les plus proches.