Festival Les Solistes , 6e édition du 22 au 29 Mars 2024 : concours, masters class, prix et concerts

Le Festival Les Solistes (FLS) se déroule pour sa 6ème édition du 22 au 29 Mars 2024. Il est organisé par l’Association Les Solistes en partenariat avec le Commissariat Régional des Affaires Culturelles, l’institut Supérieur de Musique de Tunis et de Sousse, Municipalité de Mégrine et le Conservatoire Régionale de Musique et de danse de Ben Arous.

La 6ème Edition du Festival Les Solistes du 22 au 29 Mars 2024 est un évènement culturel qui propose un concours national de musique incluant des compétitions individuelles (Piano, Violon, Guitare, Violoncelle, Alto et Chant Lyrique) et des masters class et des stages assurés par les meilleurs professeurs à l’échelle internationale, en plus de concerts.

Pour la première fois en Tunisie et dans les pays du monde arabes, une compétition de chefs d’orchestre se déroulera sur 3 phases.

Le concours : du 25 au 28 Mars 2024

Ce concours de musique s’adresse aux jeunes musiciens âgés de 6 à 28 ans qui doivent respecter le programme musical imposé selon chaque spécialité.

Pour cette 6ème édition une nouvelle spécialité s’affiche ; compétition de chefs d’orchestre, ce concours s’annonce premier en Tunisie et dans le monde arabe et s’adresse à tous les chefs d’orchestre dont la formation est validée ; se déroule sur 2 phases 1ère en vidéo et 2ème en présentielle. La finale se déroulera pendant la cérémonie de clôture.

Les Maters class ; stages : du 22 au 28 Mars 2024

Les Mastersclass seront assurés par des musiciens Tunisiens et étrangers (Suisse, France, Maroc, Venezuela) hautement qualifiés dans les spécialités : Piano, violon, alto, chant lyrique, direction d’orchestre, jazz et composition).

Récompense et Prix :

La remise des récompenses se fera au concert de clôture le 29 Mars 2024 au complexe Culturel et Sportif de Ben Arous. Les prix sont répartis comme suit :

1- Des attestations : Tous les candidats recevront des attestations de participations.

2- Des médailles qui seront remises aux gagnants. Pour chaque catégorie il y a 3 prix (les 3 premiers) Médaille d’or/ Médaille d’argent / Médaille de Bronze.

3- Trophées lauréats pour chaque spécialité (ce prix est attribué au candidat qui fait partie du plus haut niveau (équivalent à la plus haute catégorie d’âge) et obtient la mention très bien à partir de la note 16/20)

4-Prix lauréat du Festival : une somme de 2000 dt attribuée au gagnant parmi les 6 finalistes.

5- Prix Music-Plus : une somme de 500dt, décernée aux 5 lauréats restants.

6- Prix Meilleure interprétation Spécialité Piano

7- Prix Meilleure interprétation spécialité Violon

8- Lauréat Kids Piano

Les Concerts du Festival Les Solistes

– Le concert d’ouverture est intitulé « Projet Lueur ». Il est prévu pour vendredi 22 Mars 2024 à l’institut Supérieur de musique de sousse à 22h. Le concert est un voyage musical hors norme , une fusion de recherche, d’émotion et d’harmonie qui transcende les frontières et les cultures avec les talentueux musiciens : Seif Bennia , Zied Chagway , Sami Gharbi, Anis Bsila, Bahaeddine Ben Fadhel et Mahmoud Boussen, précédé par une première partie, le Quatuor Med Amine Abdouli ,Youssef Naccache, Mohamed Ali Taiba et Ala Ahmadi

– Concert de fin de stage Jazz et composition : Jhosep Mendoza : Le 28 Mars 2024 à Kobet El bey à 22h

– Cérémonie de clôture : Le 29 Mars 2024 au Complexe Culturel et Sportif de Ben Arous. Au programme : Finale concours Direction Chefs d’orchestre/Lauréats du Festival/Chorale du Festival Direction Leonardo Mendoza/Remise des prix

Fondé en 2017, Le festival Les Solistes vise à stimuler l’émergence des musiciens instrumentistes (Piano, Violon, Guitare, Violoncelle, Alto et Chant Lyrique) et encourage la compétitivité à travers le concours, renforce les compétences et favorise le partage musical via les stages programmés durant cet évènement.

Le concours est tenu annuellement et depuis sa première édition il a compté plus que 700 participants.

Une coopération avec l’Ambassade de Venezuela en Tunisie a permis cette année de collaborer avec des musiciens étrangers de haut et qui seront membres de jury du concours et aussi assureront des mastersclass de jazz et direction de chœur.

Pour plus d’informations, consultez la page FB de l’Association Les Solistes .

