L’Application E-Houwiya ou Mobile ID est téléchargeable sur Google Play

L’Application E-Houwiya ou Mobile ID est désormais disponible sur Google Play, a annoncé le ministère des Technologies de la communication. L’identité digitale sur mobile est liée à l’identifiant unique du citoyen et elle se base soit sur l’appareil téléphonique soit sur le numéro. E-Houwiya permet l’obtention d’une identité digitale sur mobile d’une manière sécurisée et simple.

Cette solution digitale, téléchargeable via ce lien :httpss://shorturl.at/kFPT6 , est destinée à tous les Tunisiens résidents en Tunisie et à l’étranger , ayant 18 ans ou plus et détenteurs de carte d’identité nationale, a indiqué le ministère dans un communiqué publié, jeudi.

L’identité digitale sur mobile permet l’identification du demandeur de service en ligne d’une manière fiable, l’établissement simple de la signature électronique des documents, la réalisation des démarches administratives et la récupération des documents officiels en ligne d’une manière simple, 24 heures sur 24 et sans avoir à se déplacer à l’administration.

Cette identité est liée à l’identifiant unique du citoyen et elle se base soit sur l’appareil téléphonique soit sur le numéro de téléphone pour la réception des codes de vérification. Les codes de vérification sont nécessaires dans chaque opération d’accès en ligne et de signature électronique effectuée en utilisant le certificat et les clés de signature du citoyen.