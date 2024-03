Le festival Dream City à Bruxelles du 4 au 13 avril 2024 : “Dream City festival .. from Tunis for Brussels”

Le festival Dream City s’organise dans sa première édition bruxelloise qui s’intitule “Dream City festival .. from Tunis for Brussel” du 4 au 13 avril 2024, à Bruxelles (Belgique).

L’équipe artistique de L’Art Rue, l’association à l’origine de Dream City, présente à Bruxelles une sélection des trois derniers festivals pendant dix jours annonce le centre culturel de la Capitale Belge KANAL-Centre Pompidou.

Au programme, danse, performances, conférences, musique et films, une sélection d’œuvres présentées au cours des trois dernières éditions du festival à Tunis soulevant les enjeux contemporains de nos territoires.

Dream City à Bruxelles verra la participation d’artistes comme Lawrence Abu Hamdan, Heba Y. Amin, Jalila Baccar, Ismaïl Bahri et Youssef Chebbi, Fakhri El Ghezal, Malek Gnaoui, Bouchra Khalili, Filipe Lourenço, Radouan Mriziga et Sondos Belhassen, Rabih Mroué, Selma et Sofiane Ouissi, Samaa Wakim et Samar Haddad King, Winter Family, Jozef Wouters, et bien d’autres.

Des installations vidéos des artistes Heba Y. Amin, Ismaïl Bahri et Youssef Chebbi, Fakhri El Ghezal, Malek Gnaoui, Bouchra Khalili et Rabih Mroué seront visibles, du 4 au 13 avril, dans une exposition qui s’intitule «Videos from Dream City».

Jalila Baccar est parmi les autres artistes au programme. La dramaturge tunisienne fera une lecture théâtrale de « À la recherche d’Aïda », un texte écrit en 1998. Dans ce texte, deux femmes, l’une tunisienne et l’autre palestinienne, partagent leurs histoires personnelles. Leur conversation prend forme autour d’une série de dates clé de l’histoire de la Palestine et du monde arabe, du déplacement des Palestiniens lors de la Nakba en 1948 à la signature des accords d’Oslo en 1993.

Dream City prévoit également une rencontre débat intitulée « Le monde Arabe, l’Afrique et l’Europe à la lumière de la tragédie de Gaza: un avenir commun est-il encore possible? » avec les penseurs Sophie Bessis, Wahid Ferchichi et Samaa Wakim.

Créé en 2007 par Selma et Sofiane Ouissi, Dream City est une biennale artistique pluridisciplinaire qui investit les espaces informels de la médina de Tunis.

Chaque année, des artistes tunisiens et internationaux sont invités à inventer et créer contextuellement en s’engageant avec la cité et ses habitants. 62 spectacles et 50 artistes qui représentent 21 pays étaient oau line-up de la neuvième édition de Dream City organisée du 22 septembre au 8 octobre 2023 à Tunis.

Programme complet de Dream City à Bruxelles:

4-13 avril : Videos from Dream City (Exposition Projection)

Installations vidéos des artistes Heba Y. Amin, Ismaïl Bahri et Youssef Chebbi, Fakhri El Ghezal, Malek Gnaoui, Bouchra Khalili et Rabih Mroué.

4 et 5 Avril : Losing It, Samaa Wakim et Samar Haddad King (Performance)

4 Avril : À la recherche d”Aida, Jalila Baccar (Théâtre)

5 Avril : The Tempest society, Bouchra Khalili in conversation with Joachim Ben Yakoub (Projection Discussion)

6 Avril 2024 : Daght Jawi, Lawrence Abu Hamdan (Performance Lecture)

6 et 7 Avril : H2hebron Winter Family, Ruth Rosenthal et Xavier Klaine (Théâtre)

7 Avril : Dream City: Faire festival différemment (Discussion Performance)

7 Avril : Pulse(s) in situ, Filipe Lourenço (Danse)

7 Avril : The Soft Layer, Jozef Wouters (Performance)

9 Avril, 2024: Wajdan, Selma et Sofiane Ouissi (Projection)

10 Avril : Le monde Arabe, l’Afrique et l’Europe à la lumière de la tragédie de Gaza: un avenir commun est-il encore possible? (Discussion)

11, 12 et 13 avril : Bird, Selma et Sofiane Ouissi (Performance)

11 et 12 avril : Ayur, Radouan Mriziga et Sondes Belhassen (Danse)

13 Avril (21:30-02:00) : Fête de clôture de Dream City.