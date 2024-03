Les Journées de la Francophonie 2024 en Tunisie : célébration de la diversité culturelle et linguistique

Les Journées de la Francophonie 2024 en Tunisie sont lancées cette année en plein ramadan 2024, à travers un concert qui s’est déroulée à la cité des Sciences de Tunis. Il a été animé par les jeunes artistes des clubs Tunisia88 et Sabry Mosbah , dans la nuit du 19 mars.

Les Journées de la Francophonie 2024 en Tunisie ont été officiellement lancées au cours d’une soirée ayant réuni le groupe des Ambassadeurs et Ambassadrices francophones (GAF) en Tunisie et des médias tunisiens à la Cité des Sciences de Tunis. Elle a été coorganisée par la représentation de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord et l’Ambassade du Canada en Tunisie.

Les Journées de la Francophonie en Tunisie sont une occasion de rappeler que l’espace francophone est symbole de diversité culturelle et que la Francophonie offre un espace de dialogue et de solidarité aux plus de 300 millions de francophones sur tous les continents.

Les activités des Journées de la Francophonie 2024 en Tunisie prennent place dans l’esprit de la programmation 2024-2027 de l’OIF, adoptée les 3 et 4 novembre 2023 à Yaoundé par la 44e Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF).

Les activités célébrants Les Journées de la Francophonie 2024 en Tunisie

Les activités culturelles en Tunisie s’étendront sur plusieurs mois, en vue du prochain Sommet de la Francophonie de Villers-Cotterêts (France) les 4 et 5 octobre 2024 et qui aura pour thématique « Créer, innover, entreprendre en français ».

Diverses actions promouvant la Francophonie seront ainsi déployées à Tunis, comme:

– Le Festival International de la Poésie de Sidi Bou Saïd à Ennejma Ezzahra (Canada, IFT Tunis, Suisse),

– le Prix Goncourt des lycéens, le choix de la Tunisie (IFT Tunis en partenariat avec l’ATPF et avec le soutien du ministère tunisien de l’Education),

– forum culturel « La Fabrique des Arts » (AFT),

– le Festival de l’humour francophone « Normal Enti ? » qui fera son retour du 4 au 7 juin – toujours en partenariat avec le célèbre festival suisse Montreux Comedy,

– 8e édition du Printemps de la bande dessinée de Sfax (IFT Sfax et Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Tunis),

– l’Olympiade culturelle à Kairouan (Alliance Française Kairouan),

– Concours de la Plume d’Or et Trophée d’échecs Bizerte,

– L’Olympiade Culturelle organisée par l’Alliance Française Bizerte.

Le 7e art sera quant à lui mis à l’honneur au mois de mai à travers la traditionnelle Semaine du Film Francophone en Tunisie. Ici aussi, les projections auront lieu aussi bien à Tunis que dans d’autres régions tunisiennes.

La soirée de lancement des Journées de la Francophonie a été organisée la veille du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie. Cette date fait référence à la naissance, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait devenir ensuite l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et dont la Tunisie fût l’un des membres fondateurs.

Et comme l’évoquait Habib Bourguiba lors d’un passage à Montréal en 1968, a indiqué S.E. Lorraine Diguer, Ambassadrice du Canada en Tunisie; “l’unité dans la diversité, n’est-ce pas là une voie royale vers la coopération entre les peuples et le fondement même du dialogue avec l’universel ?”. Cette citation demeure criante d’actualité”.

Pour plus d’informations sur l’actualité des Journées de la Francophonie 2024 en Tunisie , consultez la page dédiée sur Facebook : facebook.com/FrancophonieTunisie

