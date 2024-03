Le Théâtre National Tunisien organise Tunis Théâtres du Monde du 2 mars au 2 avril 2024 (Programme)

Le Théâtre National Tunisien (TNT) organise la 2e édition de Tunis Théâtres du Monde du 27 mars au 2 avril 2024. Un focus particulier sera fait sur Gaza. Le coup d’envoi à Tunis de la manifestation se fera avec une pièce née au coeur de Jénine la pièce de théâtre palestinienne “Le Métro de Ghaza”.

Produite par le Théâtre de la Liberté de Jénine, la pièce sera présentée au public mercredi 27 mars à la salle 4ème art de Tunis puis le 29 mars au Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef.

La pièce, une co-production Palestine/Suisse dans un texte co-signé Khawla Ibraheem avec le metteur en scène Hervé Loichemol d’après une œuvre artistique de Mohamed Abusal, est née à partir d’une résidence à Paris, où Mohamed Abusal, artiste plasticien gazaoui, a imaginé Metro a Gaza, une installation multi-supports qui donne à voir un réseau souterrain qui relierait la Bande de Gaza à la Cisjordanie.

En redessinant la carte de ce territoire de 10 km sur 40km où survivent deux millions de Palestiniens, Mohamed Abusal savait que la carte n’est pas le territoire, que le territoire ne précède pas la carte, pas toujours, que la carte au contraire précède souvent le territoire, qu’elle l’imagine, le construit, le produit.

Organisé en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed et Microcred, cette deuxième édition offre à voir une sélection prometteuse de 11 pièces en provenance de Palestine, Suisse, Koweit, Russie et de la Tunisie à la salle 4ème art et au palais Théâtre Halfaouine à Tunis ainsi qu’au Centre des arts dramatiques et scéniques du Kef.

Programme du festival Tunis Théâtre du monde Tunis du 26 Mars au 02 Avril 2024:

– “Danse céleste” de Taher Aissa Ben Arbi- 26/03 au ‎Centre des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef à 21:30

– “Le Métro de Ghaza” de Hervé Loichemol – 27/03 au Le 4ème art à 21:30

– “Mute” de Sulayman Al Bassam – 28/03 au Le 4ème art à 21:30

– “Un incident sur la route” de Dmitry Yumashev -29/03 au Le 4ème art à 21:30

– ” I dreamed about you yesterday” de Lobna Mlika et Brahim Jumaa – 29/03 au Palais Khaznadar (Théâtre National) à 22:00

– “Le Métro de Ghaza” de Hervé Loichemol – 29/03 au Centre des Arts Dramatiques et Scèniques du Kef à 21:30

– “L’Albatros” de Chadly Arfaoui- 30/03 au Le 4ème art à 21:30

– “Bird” de Selma et Sofiane Ouissi – 30/03 au Palais Khaznadar (Théâtre National) à 22:00

– “Untitled” de Marwa Manai – 31/03 au Le 4ème art à 21:30

– “Autre… chose ” de Mohamed Kouas – 01/04 au Le 4ème art à 21:30

– “Kert- La boucle d’oreille” de Mohamed Bousaidi – 01/04 au Palais Khaznadar (Théâtre National) à 22:00

– “Danse céleste ” de Taher Aissa Ben Arbi- 02/04 au Le 4ème art à 21:30

La Journée mondiale du théâtre est célébrée le 27 mars de chaque année et constitue une occasion où les voix des femmes et hommes de théâtre se font entendre partout dans le monde.

Le choix de mettre en avant des œuvres de Palestine est dicté par un contexte marqué par la violence et l’injustice et « où la parole libre ne peut qu’ébranler l’inertie et briser le silence car l’art, comme il l’a toujours était, reste un dernier rempart, un bouclier, un porte-parole et une expression qui continue à éveiller en nous humanisme et clairvoyance. » lit- on dans le communiqué du TNT.

Pour plus d’informations sur les pièces qui seront présentées dans le cadre de la 2e édition de Tunis Théâtres du Monde du 27 mars au 2 avril 2024, consultez la page Facebook du Théâtre National Tunisien.

Vous pouvez acheter vos billets dans les salles des spectacles ou en ligne sur le site teskerti aux prix de 15dt et 10dt (tarif étudiant).

Tekiano avec TNT