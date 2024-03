Météo en Tunisie : Temps partiellement nuageux

La Météo en Tunisie est caractérisée par un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions, après la dissipation du brouillard local, le matin du vendredi 22 mars 2024. Ces nuages deviendront parfois denses sur les régions est, au cours de la nuit.

Le vent du nord-ouest souffle faible et modéré, puis relativement fort l’après-midi sur le nord, le centre et près des côtes est. La mer sera peu agitée, à moutonneuse dans les côtes est.

Les températures maximales seront comprises entre 19 et 25 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières de l’est et entre 25 et 31 degrés dans le reste des régions.