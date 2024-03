Match Tunisie vs Croatie : où regarder le match de Su Cup Cairo du 23 mars?

Le Match Tunisie vs Croatie se joue samedi 23 mars 2024 dans le cadre de la demi-finale du tournoi amical international Su Cup Cairo. La rencontre Tunisie vs Croatie se joue à partir de 21h au Caire.

La composition probables des Aigles de Carthage inclura les joueurs Mouez Hassen, Wajdi Kechrida, Oussema Haddadi, Hamza Jelassi, Dylan Bronn, Ali Abdi, Aissa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Mohamed Haj Mahmoud, Elias Achouri et Sayfallah Ltaief.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Croatie en direct live sur la chaine Watania 2 ou ONTime Sports. Le streaming du match Tunisie vs Croatie est diffusé sur la watania 2 et les comptes sur les réseaux sociaux de ONTime.

