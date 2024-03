Championnes Tunisiennes Marwa Amri et Zaineb Sghaier : Une belle histoire de transmission

L’histoire des lutteuses tunisiennes Marwa et de sa protégée Zaineb est une belle saga qui se répète à travers les générations, relate le Comité National Olympique Tunisien sur sa page Facebook. Un beau modèle de transmission des valeurs sportives.

La championne Tunisienne Marwa Al Amri a offert à la Tunisie sa première médaille olympique lors des Jeux de Rio en 2016 . Ces images intemporelles de Marwa avec son regretté entraîneur, feu Zouheir Sghaier, resteront à jamais gravées dans la mémoire collective.

Le départ de Zouheir a laissé un grand vide au sein de la famille de la lutte tunisienne, et particulièrement une profonde tristesse chez sa protégée, Marwa Amri. Malgré cela, elle a continué à relever les défis avec amour et dévouement.

En moins de deux ans, la championne olympique tunisienne, et championne de monde de la discipline, est devenue une entraîneuse nationale pour l’équipe de lutte féminine, qui compte parmi ses membres la talentueuse Zainab Sghaier.

Zainab n’est autre que la fille du regretté Zouheir Sghaier. Aujourd’hui, le destin a voulu que Marwa soit le mentor de Zainab, et ensemble, ils ont réalisé un rêve historique : la qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024 .

Elles ont battu l’une des plus grandes championnes mondiales, l’Égyptienne Samar Hamza, lors d’un événement à Alexandrie. Une belle performance relayé en vidéo par United World Wrestling:

Le respect mutuel et la reconnaissance sont parmi les plus belles valeurs olympiques. Nul doute que Zainab Sghaier brillera à Paris souligne le CNOT, portant haut l’héritage de son père et la fierté de toute une nation.

S.B.