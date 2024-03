La Musique dans tous ses états, des concerts proposés par le Goethe Institut Tunis en mars et avril

Le Goethe Institut Tunis, met à l’honneur la musique en vous proposant des concerts entre musique classique, électronique et traditionnelle. Partenaire de la 6ème édition du festival Les Solistes, une initiative tunisienne pour encourager les jeunes musiciens instrumentistes à renforcer leurs compétences et favoriser le partage musical dans la scène locale, le Goethe vous invite à assister aux concerts du festival se poursuivent les 28 et 29 mars 2024.

Un concert par un duo à cordes inédit est proposé à Tunis et à Nabeul. Entre Kanoun et guitare électrique (basse), Imen et Ragueb, vous inviteront à un voyage sonore envoûtant. Soyez au rendez-vous le 1er avril, à 21h00, à Dar Ben Gacem, Médina de Tunis et, le 6 avril, à 21h30, à Dar Jeelen, Nabeul.

Enfin, dans le cadre du festival « Médina des Lumières », nous invitons l’artiste tunisien Don Pac, pour une performance en son et lumière de son nouvel album “Fashion Weak”. Ce concert live captivant aura lieu le 5 avril, à 21h30, à la Médersa Slimania, au cœur de la Médina de Tunis.

Toutes les entrées sont libres et gratuites (selon la limite des places disponibles).

Tekiano avec Goethe Institut Tunis