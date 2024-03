Le livre Cinq histoires de trésors de Samir Marzouki sorti en version audio chez Livox

Le livre Cinq histoires de trésors de Samir Marzouki est sorti en version audio chez la maison d’édition Livox. L’ouvrage de type littérature jeunesse est paru en version papier chez les éditions Déméter.

Le livre de Samir Marzouki Cinq histoires de trésors est désormais disponible en version audio lue par Ons Ben Youssef et réalisé par Livox. Il réunit cinq histoires de trésors cachés et d’énigmes à résoudre, racontées par des narrateurs d’une douzaine d’années qui ont en commun l’espièglerie, la curiosité, l’humour et la bravoure.

Chaque histoire est une occasion pour vivre une aventure palpitante dans des décors qui nous font traverser la Tunisie de la forêt du nord à la palmeraie du sud en passant par la Médina de Tunis.

L’auteur du livre Samir Marzouki, agrégé de lettres modernes, docteur d’état, professeur émérite à l’Université de la Manouba, spécialiste de littérature française et francophone et producteur à la radio. La lectrice est Ons Ben Youssef, professeure agrégée de français à l’Institut supérieur des Sciences humaines (ISSH) de Médenine.

LIVOX est une maison d’édition tunisienne de livres audio. Fondée en Tunisie par Zakia Bouassida et Kais Haddad, son objectif est de faciliter l’accès au livre et d’encourager un large public à découvrir la littérature via l’écoute et mettre en valeur les productions tunisiennes afin de faire écouter leurs voix partout dans le monde.

Vous pouvez trouver chez Livox d’autres livres audios comme Al Amir Al Saghroun d’Antoine de Saint-Exupéry, traduit au tunisien par Dhia Bousselmi et la trilogie de Carthage de Sami Mokaddem composée des romans Dix-neuf, Le Sang des Anges et Le Secret des Barcides et réalisée avec le soutien de l’Institut français dans le cadre du projet Livres des deux rives.

Le livre audio est disponible sur toutes les plateformes partenaires de Livox et accessible à l’international. Pour plus d’informations, consultez le site :https://livox.co/album/cinq-histoires-de-tresors

