Météo en Tunisie : Pluies légères à orageuses attendues dans plusieurs régions

La Météo en Tunisie sera marquée par des pluies légères à orageuses attendues dans plusieurs régions en ce lundi 25 mars 2024. Le temps est partiellement nuageux à progressivement très nuageux sur la plupart du pays.

Ses pluies sont attendues l’après-midi sur les régions ouest et seront provisoirement orageuses et s’étendront localement aux régions-est pendant la nuit.

Les températures maximales sont situées entre 25 et 30 degrés au nord et au centre, à 22 degrés sur les régions-est du nord et sur les hauteurs et entre 30 et 35 degrés au sud. La mer est agitée à localement très agitée.

Le vent est de secteur sud modéré le matin au nord et au centre et deviendra progressivement fort dans toutes les régions, d’une vitesse de plus de 60km/h, sous forme de rafales accompagnées de vents de sable locaux au sud.