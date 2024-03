Souad Messi en Tunisie pour un concert au profit de l’orphelinat Diar Essebil au Mövenpick Hôtel du Lac

Souad Messi , la chanteuse franco-algérienne sera en Tunisie en ce ramadan 2024, pour un concert caritatif au profit de l’orphelinat Diar Essebil au Mövenpick Hôtel du Lac. Ce concert est organisé avec l’Institut Français de Tunisie samedi 30 mars 2024.

Cette soirée qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’hôtel envers la communauté promet d’être un événement mémorable qui marie harmonieusement tradition et modernité tunisiennes.

Enrichissant sa tradition d’hospitalité, cette soirée spéciale s’inscrit dans le cadre de la manifestation “Les Jours Heureux” ليام الزينة, une célébration de la culture ramadanesque tunisienne au Mövenpick Hôtel du Lac Tunis.

Placée sous le signe de la générosité et de la solidarité, cette initiative renforce l’engagement de l’équipe envers la responsabilité sociale et environnementale. Ainsi, les fonds récoltés lors de cet événement seront entièrement reversés à l’orphelinat Diar Essebil, soutenant ainsi leur mission vitale de venir en aide aux orphelins et enfants défavorisés.

Les billets sont disponibles en vente à l’hôtel aux prix de 80 DT et 50 DT, offrant ainsi à chacun l’opportunité de soutenir cette initiative. Pour réserver votre place à la soirée de bienfaisance, veuillez contacter le service de réservation au +216 21 386 000.

Tekiano avec communiqué