Freelances Tunisiens dans plusieurs domaines, saisissez des opportunités grâce aux Cafés des Freelances

Les Freelances Tunisiens dans plusieurs domaines sont invités à participer aux “Cafés des Freelances”, organisés par le réseau des freelances tunisiens Prod’it, avec le soutien de l’UNESCO. Ces rencontres rassemblent des professionnels indépendants des secteurs créatifs.

L’objectif des Cafés des Freelances est de créer des opportunités et collaborer ensemble pour construire un environnement de travail sécurisé et d’accompagner les freelances dans leur transition vers un cadre de travail formel et réglementé.

Cette initiative comprend :

– L’établissement de conventions collectives sectorielles.

– Des efforts et plaidoyer pour intégrer les freelances dans la loi de l’autoentrepreneur.

– La création de la première coopérative des freelances tunisiens, TFCOOP.

Des questions seront abordés lors de ces réunions à l’instar de l’avenir des travailleurs freelances en Tunisie, les lois relatives au statut de l’artiste et à celui de l’auto-entrepreneur ou comment adhérer activement à un organe représentatif des freelances.

Plusieurs rendez-vous sont donnés aux freelances selon le domaine dans lequel ils évoluent. Sont concernés les travailleurs dans les domaines de communication et création de contenu, design, informatique et jeux vidéo, musique et cinéma et audiovisuel.

Les dates à retenir :

Les Cafés des Freelances seront organisés à la Médina de Tunis, au StartUp Village sis Menzah 4, à la Cité de la Culture de Tunis, à l’école ESAC à Gammarth et à l’Institut Supérieur de Musique de Sousse.

Ces rencontres dédiés aux freelances Tunisiens sont co-organisées par Prod’it, le TICDCE, la CONECT, l’ATD, l’ESAK, l’ISAMM, et l’ISMS.

Pour plus d’informations, consultez la page facebook de l’organisateur de l’événement : Uprod’it – The Tunisian Freelancers and Professionals Network

Tekiano