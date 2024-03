Météo en Tunisie : vents forts près des côtes et dans le sud, avec des tourbillons de sable

La météo en Tunisie est caractérisée par des vents forts et des orages locaux avec quelques pluies dans la matinée du mardi 26 mars 2024 dans les régions côtières du nord. Par la suite, des nuages passagers se développent progressivement pendant la nuit dans le nord avec des pluies localement orageuses et parfois fortes dans le nord-ouest.

Les vents forts sont constatés près des côtes et dans le sud, avec des tourbillons de sable locaux contribuant à une réduction de la visibilité horizontale, faible à modérée dans le reste des régions.

Les températures maximales varient entre 20 et 25 degrés dans le nord et les régions montagneuses à l’ouest, entre 25 et 30 degrés dans les autres régions et atteignent 33 degrés dans le sud-est.