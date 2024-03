Festival Normal Enti ? : Appel à candidature pour les humoristes tunisiens francophones

Le Festival Normal Enti ? se prépare pour une troisième édition organisée par l’Alliance Française Tunis et le Montreux Comedy Festival qui lancent un appel à candidature afin de sélectionner des humoristes tunisiens francophones talentueux.

Une présélection de stand-uppers francophones issus de la scène tunisienne sera faite pour leur donner l’occasion de dévoiler leurs talents et participer ainsi à la soirée ‘Jeunes Talents’, qui donnera aux gagnants l’opportunité de jouer sur la scène du Montreux Comedy Festival, informe l’Alliance Française Tunis dans son communiqué.

L’alliance précise que ‘Le ou les finalistes bénéficieront également de master class et de coaching avec des humoristes de grande renommée’. L’objectif est de les préparer à jouer le 4 octobre 2024 sur la scène de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, dans le cadre du Sommet de la Francophonie 2024.

Les conditions de participation à cet appel à talent gratuit :

– Être Tunisien (résidant en Tunisie ou à l’étranger) ou être étranger (résident en Tunisie depuis au moins 1 an),

– Préparer un sketch vidéo individuel d’une durée maximale de 5 minutes et jouer en français,

– S’inscrire au casting du 25 mars au 22 avril 2024 via le lien suivant : Appel à candidatures “OBJECTIF MONTREUX!” 2024

La sélection des participants sera menée par le jury du Montreux Comedy Festival ainsi que l’équipe de l’Alliance Française Tunis, et l’annonce des candidats sélectionnés sera publiée le 30 avril 2024.

Il est à noter que le Festival de l’humour francophone « Normal Enti ? » fera son retour du 4 au 7 juin 2024 en Tunisie toujours en partenariat avec le célèbre festival suisse Montreux Comedy. Il s’insère dans le cadre des Journées de la Francophonie 2024 en Tunisie.

