ColorOS 14 lancé chez OPPO avec de nouvelles expériences intelligentes et fluides

ColorOS 14, la version mondiale du dernier système d’exploitation de OPPO est récemment dévoilée avec de nouvelles expériences intelligentes et fluides. Marquant le 10ème anniversaire d’OPPO ColorOS, le tout nouveau ColorOS 14 basé sur Android 14 présente une conception ‘‘aquamorphique’’ optimisée, des fonctionnalités intelligentes basées sur l’IA, des performances ultra-fluides et des outils faciles à utiliser pour la sécurité et la protection de la vie privée.

Lancé en 2013, ColorOS compte aujourd’hui plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels, enrichissant la vie des utilisateurs du monde entier grâce à des expériences plus intelligentes et plus fluides.

Interface utilisateur plus concise et intuitive

Inspiré par l’eau, OPPO a présenté le nouveau langage de conception de son ColorOS 13 (Aquamorphic Design), qui a établi un lien harmonieux entre l’humain et la technologie. Construit sur le très primé ColorOS 13, ColorOS 14 optimise cette conception ‘‘aquamorphique’’ avec de nouveaux effets sonores, systèmes de couleurs, interactions et bien plus encore, rendant l’expérience utilisateur sur smartphone plus concise et intuitive.

Le son est un facteur invisible qui joue un rôle central pour offrir aux utilisateurs une expérience intuitive. OPPO s’est associé à des académies professionnelles pour étudier les préférences audio des utilisateurs et a collaboré avec les meilleures équipes de conception sonore au monde, Sonic Minds et epicsound, pour apporter de nouveaux effets sonores à ColorOS 14. Cela comprend dix ensembles de sonneries sur le thème Aquamorphic pour les appels, les alarmes et notifications, ainsi que sept conceptions sonores d’interface utilisateur pour offrir une expérience audio harmonieuse sur tous les appareils OPPO.

ColorOS 14 dispose aussi d’un système amélioré de coloration aquamorphique qui peut s’adapter intelligemment à l’état et à l’heure du smartphone. En faisant correspondre intelligemment les couleurs avec le contexte, ce système de coloration dynamique rend la réception et la compréhension des informations beaucoup plus efficaces et intuitives tout en offrant une expérience utilisateur hautement immersive et confortable.

Un tout nouveau design Aqua Dynamics, introduit par ColorOS 14, permet des interactions plus intuitives pour les utilisateurs. Cette fonctionnalité intègre des formes d’interaction courantes dans des bulles, des capsules et des panneaux qui s’étendent à partir de la barre d’état pour présenter les informations de manière à ce qu’elles circulent et fusionnent naturellement avec un minimum de perturbations.

L’écran permanent primé (AOD), Homeland, représente des scènes puissantes d’animaux sauvages dans la nature et continue d’être amélioré dans ColorOS 14.

En présentant un nouvel écran permanent GO Green (AOD), ColorOS 14 sensibilise au changement climatique et à la protection de l’environnement, conformément au crédo d’OPPO « Technologie pour l’humanité, gentillesse pour le monde ». L’AOD Go Green comprend trois ensembles de pages de vision de l’environnement, chacune comprenant cinq animations liées à l’environnement qui peuvent changer en fonction du nombre de pas quotidiens des utilisateurs, montrant la réduction des émissions de dioxyde de carbone lorsqu’ils choisissent de marcher plutôt que d’utiliser d’autres moyens de transport.

Améliorer l’efficacité grâce à des fonctionnalités intelligentes basées sur l’IA

De nos jours, l’IA joue un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité. ColorOS 14 est doté d’une suite impressionnante de fonctionnalités intelligentes basées sur l’IA pour aider les utilisateurs à améliorer l’efficacité de leurs tâches quotidiennes.

Smart Touch, basé sur l’IA, permet aux utilisateurs de sélectionner du contenu tel que du texte, des images et des vidéos à partir du système et d’applications tierces, de les collecter sur le File Dock, ou même de les consolider en une seule note par de simples gestes de sélection et de glisser.

Le nouveau File Dock sur la barre intelligente (Smart Sidebar) permet aux utilisateurs de partager plus facilement du contenu entre applications via un écran partagé, des fenêtres flottantes ou le File Dock lui-même. Le contenu peut être stocké automatiquement et synchronisé sur différents appareils comme les smartphones et les tablettes pour augmenter la productivité.

Smart Image Matting est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de recadrer plusieurs sujets, tels que des personnes et des animaux, à partir d’une seule image et, pour la première fois sur un smartphone, de mettre des vidéos en pause. Les utilisateurs peuvent modifier les découpes en mode File Pocket, File Dock et écran partagé. Ils peuvent également partager avec des amis ou utiliser les découpes pour personnaliser un papier peint ou une affiche.

Performances ultra-fluides avec le moteur TRINITY amélioré

Des performances fluides sont toujours au cœur de l’expérience utilisateur. Trinity Engine dans ColorOS 14 améliore la fluidité et la stabilité du smartphone en gérant efficacement les ressources informatiques, la mémoire et le stockage. Les trois fonctionnalités clés de Trinity Engine incluent la vitalisation de la ROM, la vitalisation de la RAM et la vitalisation du processeur.

ROM Vitalization peut libérer de l’espace mémoire en compressant les données d’application et des fichiers via la compression d’application et la compression des fichiers dans les paramètres de Phone Manager. Les smartphones équipés de ROM Vitalization peuvent économiser jusqu’à 21 Go d’espace de stockage.

La vitalisation de la RAM peut accélérer les performances de la mémoire pour améliorer l’efficacité de plusieurs applications et maintenir davantage d’applications actives en arrière-plan. En reconstruisant le mécanisme RAM sous-jacent d’Android et en utilisant les technologies exclusives d’OPPO, RAM Vitalization peut maintenir les applications fréquemment utilisées en arrière-plan pendant 72 heures maximum. Les utilisateurs peuvent changer d’application plus facilement sans ressentir aucune sorte de déconnexion.

CPU Vitalization est la technologie de planification de la puissance de calcul au niveau du système d’OPPO, leader du secteur. Il comprend un modèle de puissance de calcul sophistiqué capable de planifier avec précision les ressources énergétiques tout en déterminant le meilleur équilibre entre performances et consommation d’énergie. Les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience utilisateur plus fluide sans vider la batterie.

De plus, ColorOS 14 intègre Smart Charging, un algorithme d’IA qui ajuste automatiquement le courant de charge en fonction de l’état d’utilisation du smartphone pour éviter une usure inutile de la batterie.

Sécurité méticuleuse et protection de la vie privée

La sécurité et la confidentialité sont méticuleusement prises en compte dans tous les aspects. ColorOS a été reconnu par des organisations tierces autorisées telles que ISO, ePrivacy, TrustArc et autres. ColorOS 14 intègre les capacités de confidentialité sous-jacentes d’Android 14 et introduit une nouvelle fonctionnalité : Picture Keeper. Cette fonctionnalité est conçue pour empêcher les applications d’utiliser à mauvais escient les autorisations pour vos photos ou vidéos personnelles. Les applications doivent obtenir l’autorisation d’accéder aux photos ou vidéos sélectionnées à chaque fois, une fois que les utilisateurs ont activé la nouvelle gestion des autorisations.

Explorer les toutes nouvelles expériences ColorOS

OPPO a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires stratégiques pour apporter une nouvelle valeur à l’expérience ColorOS. Dans ColorOS 14, les utilisateurs peuvent désormais interagir avec Grab et afficher les mises à jour des trajets en temps réel via Aqua Dynamics. Snapchat est désormais disponible via le raccourci de l’écran de verrouillage pour un accès utilisateur plus rapide. De plus, OPPO et Microsoft réunissent les mondes remarquables de Windows et ColorOS pour créer un écosystème transparent. Les utilisateurs d’OPPO peuvent désormais facilement synchroniser leurs téléphones avec leurs PC via Phone Link. De plus, avec jusqu’à 15 Go de stockage cloud gratuit pour chaque compte Google, les utilisateurs peuvent sauvegarder en toute sécurité leurs photos et vidéos sur Google Photos et en profiter depuis n’importe quel appareil.

Calendrier de déploiement de ColorOS 14

Le déploiement mondial de ColorOS 14 a commencé sur les appareils OPPO. Plus de 20 modèles ont été mis à niveau. ColorOS 14 fera ses débuts sur la nouvelle série Reno 11 et sera mis à jour sur davantage d’appareils OPPO au cours du premier semestre 2024.