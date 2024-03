LinkedIn désire intégrer une fonction vidéo qui rappelle le style de TikTok. Le réseau social professionnel de Microsoft qui compte plus de un milliard de membres à travers le monde, teste en ce moment l’intégration de flux vidéo court à l’instar d’Instagram, YouTube ou Snapchat.

Ce récent ajout sur LinkedIn rappelle les flux vidéo verticaux de courte durée que l’on retrouve sur d’autres applications de réseaux sociaux. Toutefois, le flux de LinkedIn se distingue par son orientation clairement axée sur les carrières et le monde professionnel.

Il est à noter qu’il a toujours été possible de publier des vidéos sur LinkedIn, cependant ce nouveau flux dédié apporte une véritable innovation. Il vise à dynamiser l’engagement et la découverte sur la plateforme en présentant des vidéos courtes à faire défiler et cible les nouvelles générations férus de ce format.

Cette fonctionnalité est encore à l’état de test, et la plupart des utilisateurs n’y auront pas immédiatement accès. Elle offre aux créateurs un nouvel espace pour partager leur contenu vidéo et potentiellement atteindre un public plus large.

À l’avenir, LinkedIn pourrait monétiser ce flux pour encourager les créateurs à publier davantage de contenu vidéo, comme c’est le cas sur les autres plateformes de réseautage.

I.D.