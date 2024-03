Une secousse tellurique en Tunisie d’une magnitude de 4,3 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée à Nabeul dans la journée du vendredi, précisément à 10h14mn (heure locale) annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Selon les analyses préliminaires des stations sismologiques relevant de l’INM, l’épicentre de la secousse est situé au large de Kelibia et de Menzel Témime. La secousse a été ressentie par les habitants de Nabeul et Kelibia et les environs.