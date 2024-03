Shahid by TT : Regardez les meilleurs feuilletons du ramadan grâce à un abonnement avec Tunisie Telecom

La plateforme de Streaming Shahid est désormais accessible en se procurant un abonnement avec Tunisie Telecom.

En effectuant un abonnement Shahid by TT vous aurez la possibilité de regarder une sélection des meilleurs feuilletons du ramadan mais aussi plusieurs films, programmes inédits, des séries dédiées aux enfants et des chaines TV internationales en plus de toutes celles du groupe MBC en direct, et ce tout au long de l’année.

L’abonnement Sahid by TT , la plus grande plateforme VOD, est accessible à partir de 5 dinars et 990 millimes par mois.