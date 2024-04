Sicca Jazz 2024 de retour au Kef et aussi à Sfax pour un voyage artistique exceptionnel (Programme)

Sicca Jazz revient au Kef pour une neuvième édition du 1er au 4 mai 2024. La ville du nord-ouest tunisien, berceau de ce festival légendaire se métamorphose en un théâtre vivant où l’histoire se mêle à la modernité. Trois espaces uniques, fusionnant harmonieusement scènes extérieures et intérieures, deviennent le théâtre de performances captivantes, ravivant l’essence même du jazz.

La programmation audacieuse de Sicca Jazz 2024 vous réserve un parcours sensoriel inoubliable avec 16 spectacles artistiques envoûtants, de l’aube jusqu’au bout de la nuit, offrant une expérience immersive où la musique se mêle à l’âme et où chaque rythme devient une invitation au voyage intérieur.

La Palestine marque sa présence à la cérémonie d’ouverture avec la performance de l’artiste et dramaturge palestinien Hassan Kaoud.

Cinq projets exclusifs mettant en lumière des talents émergents et des créations musicales inédites seront proposés. Découvrez les univers uniques de “Sami El Loz”, “Yuma”, “Gultrah Sound System“, “Jasser Haj Yousef”, et “Broua” de Lotfi Ziadi, dévoilant des sonorités audacieuses et des histoires musicales fascinantes.

Par ailleurs, des résidences artistiques seront organisées du 18 au 30 avril à Dar Fatima-Tajerouine-El Kef, pour annoncer les sorties d’albums et le festival se déroule parallèlement à l’événement traditionnel Mayou, une célébration culinaire annuelle emblématique de la région.

Programme de Sicca Jazz au kef du 01 au 04 mai 2024 :

Nouveauté de l’édition 2024, Sicca Jazz déploie ses ailes jusqu’à Sfax pour une parenthèse musicale hors du temps. Des concerts exclusifs et des performances intimistes, révélant l’essence même de l’art dans toute sa splendeur seront révélés au public à Sfax du 1er au 5 mai 2024.

Sicca Jazz à Sfax programme des spectacles exclusifs avec “Sami Ellouz”, “Yuma”, “Gultrah Sound System”, “Jasser Haj Youssef”, “Broua” de Lotfi Ziadi et “Sinouj” de Benjemy. Ces performances auront lieu à l’hôtel Zitouna Palace Sfax.

Le programme détaillé de Sicca Jazz à Sfax sera présenté bientôt.

Tekiano