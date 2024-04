3ème édition de Ooredoo Night Run by Xiaomi à Tunis : un succès retentissant et un public conquis

La 3ème édition de Ooredoo Night Run by Xiaomi au profit de l’association Diar el Amal, a illuminé l’avenue Habib Bourguiba à Tunis le 29 mars 2024. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kamel Deguiche, et le PDG de Ooredoo Tunisie, M. Mansoor Rachid Al-Khater, ont co-présidé cette soirée mémorable, aux côtés de la marraine de l’édition, l’athlète Habiba Ghribi et de nombreux dignitaires et représentants d’entreprises, témoignant de leur soutien indéfectible à cet événement phare.

Plus de 4000 coureurs, dont 500 enfants, ont pris part à cette course emblématique, parcourant des distances allant de 2 km pour les plus jeunes à 10 km pour les adultes, hommes et femmes confondus, dans un esprit de solidarité et de dépassement de soi. Cette démonstration vibrante d’unité a transcendé les différences pour célébrer l’esprit sportif et le dynamisme des Tunisiens et Tunisiennes.

Au-delà de l’aspect sportif et compétitif, Ooredoo Night Run by Xiaomi a revêtu une dimension philanthropique, avec l’engagement de Ooredoo à reverser l’intégralité des recettes de l’événement à l’association Diar Al Amal, dévouée à l’accompagnement des enfants les plus vulnérables de la société.

M. Mansoor Rachid Al-Khater, PDG de Ooredoo Tunisie, a exprimé sa grande fierté quant à cette initiative porteuse de sens : “Cette soirée tant attendue est devenue un rendez-vous incontournable pour Ooredoo et pour les Tunisiens, incarnant notre engagement en faveur d’une Tunisie dynamique et solidaire. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le ministre des Sports et de la Jeunesse, Kamel Deguiche, pour son précieux soutien. Cette réussite reflète nos valeurs et notre volonté constante de soutenir le développement du sport en Tunisie, tout en incarnant notre responsabilité sociale envers les jeunes Tunisiens.”.

De son côté, Sylvester Huang, directeur des ventes chez Xiaomi Tunisie, a salué cette initiative collaborative : “Nous sommes honorés de soutenir une fois de plus la Ooredoo Night Run by Xiaomi, une célébration de la vitalité et de l’unité Tunisiennes. Xiaomi est fier de contribuer à cette initiative qui incarne parfaitement l’esprit de partenariat et de solidarité qui nous représente.”

Cette magnifique soirée s’est conclue par la cérémonie de remise des prix, où 72 vainqueurs, professionnels et amateurs, ont été honorés pour leurs efforts et leur engagement, accompagnés sur le podium par 6 enfants, symbolisant ainsi l’espoir et la promesse d’un avenir brillant pour la jeunesse tunisienne.