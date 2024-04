Ce que l’IRM le plus puissant au monde peut révéler sur les secrets du cerveau

L’IRM le plus puissant au monde a été déployé en France. L’appareil d’IRM baptisé ‘Iseult’ a récemment révélé ses premières images d’un cerveau humain, les images les plus détaillées jamais prises; “On a atteint un niveau de finesse jamais atteint au CEA”, se félicite Alexandre Vignaud, physicien, directeur de recherche au CEA faisant partie des laboratoires de recherche scientifique et technologique français.

L’IRM Iseult démontre une précision sans précédent par rapport aux IRM utilisés en milieu hospitalier, ainsi qu’en comparaison avec le très grand IRM de 7 teslas déjà en service au CEA au laboratoire Neurospin.

Le champ magnétique de cet aimant hors norme atteint 11,7 T, une première mondiale! Il permet d’obtenir des images 10 fois plus précises que celles produites actuellement dans les hôpitaux, où la puissance des IRM ne dépasse pas 3 teslas, comme le montre l’image précédente prise sur le cerveau d’une personne en bonne santé.

L’appareil offrira ainsi de grandes avancées dans la compréhension du cerveau et des affections neurologiques. Il est prêt à mieux comprendre son fonctionnement et certaines maladies neurodégénératives (comme l’Alzheimer ou la maladie de Parkinson) ou psychiatriques (à l’instar de la schizophrénies et les troubles bipolaires).

On peut lire sur le site du CEA, qu’en obtenant des résolutions aussi élevées, il deviendra possible d’explorer des informations sur les neurones jusqu’alors inaccessibles, et de comprendre comment notre cerveau encode nos représentations mentales, nos processus d’apprentissage, et même de découvrir quelles sont les signatures neuronales de l’état de conscience…

Nicolas Boulant, responsable du projet Iseult et directeur de recherche au CEA, ajoute : “Avec Iseult, c’est un monde inconnu qui s’ouvre devant nous et nous avons hâte de l’explorer. Plusieurs années de recherche vont être encore nécessaires pour développer et améliorer nos méthodes d’acquisition et garantir des données de la meilleure qualité possible. C’est à l’horizon 2026-2030 qu’on cherchera à explorer certaines pathologies neurodégénératives, mais aussi des maladies qui relèvent davantage de la psychiatrie, comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Sans oublier les sciences cognitives !”.

