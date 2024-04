Comar d’or 2024 : La liste des romans tunisiens finalistes annoncée

La cérémonie du Comar d’Or 2024 sera organisée pour sa 28ème édition, le 4 mai 2024 au Théâtre municipal de Tunis. La Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances COMAR qui organise annuellement ce prestigieux prix littéraire annonce la liste des livres qui vont concourir pour remporter les prix des meilleurs romans tunisiens.

Sont concernés par ces prix tous les romans écrits par des auteurs de nationalité tunisienne, publiés en Tunisie ou à l’étranger durant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.Comar a annoncé la prolongation du délai du dépôt des romans jusqu’au 02 avril 2024.

La liste des livres déposés à la date du 30 mars 2024, comporte 19 romans en langue arabe et 12 romans en langue française. La liste des romans en français comporte les œuvres suivantes :

– “Enchanter sa vie… » de Anouar Attia,

– “L’Homme qui voyait demain” de Aziz Dridi,

– “La quête de l’espoir sublime” de Hela Jenayah Tekali,

– “Malentendues” de Azza Filali,

– “Impasses” de Rafika Inoubli,

– “Destinées croisées” de Mohamed Mouldi El Kefi,

– “Nouba” de Youssef Glenza,

– “Les jacarandas de Lafayette” de Naima Amine,

– “Les maux doux” de Hajer Abdelkafi,

– “Les papillons de Lampedusa » de Walid Amri”,

– “Paris est une dette” de Saber Mansouri

– et “La complainte du poète insensé” de Ahmed Mahfoudh.

Le jury en langue française comprend Ridha Kéfi (journaliste), Mokhtar Sahnoun (Professeur universitaire, romancier et poète), Monia Mouakhar Kallel (romancière), Kamel Ben Ouanes (Universitaire et critique littéraire) et le jeune écrivain tunisien Mohamed Harmel.

Le jury pour les romans arabes réunit Mohamed El Khadi (professeur universitaire), Neziha Khelifi (critique), Hafidha Kara Bibene (nouvelliste, poétesse et romancière), Ahmed Guesmi (universitaire) et Hafedh Mahfoudh (écrivain).