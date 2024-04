Saja Calligraphy parrain d’une expo-vente au profit de l’association Afreecan

Saja Calligraphy est le parrain d’une expo-vente au profit de l’association Afreecan. Cette exposition humanitaire collective se déroule les 4, 5 et 6 avril 2024, au Centre des musiques arabes et méditerranée (CMAM), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said.

Toutes les recettes générées par cette exposition seront dédiées à l’association humanitaire Afreecan pour sa lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie, a annoncé l’artiste tunisien, auteur de calligraphie arabe libre, sur ses compte sur les réseaux sociaux.

Placée sous le thème “Hkeyet fan” (Des histoires d’art) , cette exposition-vente sera composée de tableaux réalisés par les élèves de DA Vinci school, à la Marsa.

Le vernissage est prévu jeudi soir à 21h sera marqué par une prestation de l’artiste Aya Daghnouj, ambassadrice de l’association Afreecan.