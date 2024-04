Halfaouine Illuminations : une édition riche en accès gratuit à la mythique place d’Halfaouine et ses environs

Halfaouine Illuminations ou Illuminations d’El Halfaouine s’organise pour la seconde année consécutive par le Théâtre national tunisien du 03 au 07 Avril 2024. Il est proposé une semaine pleine d’arts et de culture qui promet d’être aussi inspirante que divertissante, en accès gratuit.

Au programme de la deuxième édition des illuminations d’El Halfaouine, du Théâtre, du cinéma, musique et arts du cirque toutes ses formes qui vont illuminer les locaux du Théâtre National Tunisien mais surtout la mythique place d’El Hafaouine dans une totale adéquation avec les arts de la rue.

Cette édition est aussi marquée par la participation des étudiants de l’École appliquée des métiers du Théâtre qui apporteront leur touche de fraîcheur et de créativité à cet événement.

La question palestinienne sera au cœur de la programmation montrant ainsi l’engagement sincère des artistes tunisiens envers les causes humaines et témoignant avec force leur inconditionnelle solidarité.

L’inauguration se fera avec le spectacle “Les Monologues de Gaza” du Théâtre Ashtar (3 avril 22H00). Il s’agit de textes d’enfants et de jeunes de Gaza écrits dans le cadre d’ateliers organisés par le Théâtre Ashtar (Palestine) suite aux attaques répétées sur Gaza dans les années 2010-2014 et en 2023. Des plumes qui gravent leur histoire pour rester en vie et des voix dont les paroles ont résonné dans le monde entier. Des gens ordinaires qui aiment la vie et se trouvent un moyen de la vivre. Depuis Gaza, ils ont crié « L’histoire ne s’écrira pas sans nous ». Les lectures théâtrales sont le fruit d’un travail réalisé avec le soutien du Théâtre Alhambra.

Programme de Halfaouine Illuminations 2024 :

Halfaouine Illuminations est proposé par le TNT en partenariat avec la Fondation Abdelwahab Ben Ayed- FABA et Microcred.

Tekiano