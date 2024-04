Le film Foufaa (Alerte à l’ouragan) d’Ibrahim Letaief projeté après l’Aid (B.A. & Synopsis)

Le film Foufaa (Alerte à l’ouragan), nouveau film tunisien d’Ibrahim Letaief, sera projeté à partir du deuxième jour de l’aid dans les salles de cinéma de Tunisie annonce son réalisateur. De type comédie dramatique et d’une durée de 85 minutes, le long-métrage, scénario et dialogue de Letaief, est produit par ‘Long et court’ et ‘FB Productions’

Ce nouveau long-métrage du réalisateur Ibrahim Letaief rassemble une panoplie d’acteurs et actrices tunisiens à l’instar de Mohamed Hassine Graiaa, Fatma Ben Saiden, Chedli Arfaoui, Rim Ben Massoud, Tawfik Ey Ayeb, Amira Darwiche, Rabiaa Telili, Houcem Sahli et plein d’autres. Il compte aussi la participation de Fatma Nasser, Baya Zardi et Nermine Sfar.

Synopsis du film Foufaa: Sur fond d’Alerte à l’ouragan, la propriétaire d’une vieille maison transformée en maison d’hôte organise une soirée de célibataires en quête de l’âme sœur afin d’éponger ses dettes et celles de son frère. Les invités ne sont pas ce qu’ils disent être. La soirée tourne au cauchemar…

B.A. du film Foufaa:

le film Foufaa , 5ème long-métrage d’Ibrahim Letaief, faisait partie de la sélection officielle, catégorie long-métrages de fiction, des JCC 2023, qui ont été annulée. L’avant première du film Foufaa est prévue pour lundi 8 avril 2024 à la salle de cinéma le Colisée de Tunis.

Tekiano