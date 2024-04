Éclipse solaire totale : Dans quelles villes ce spectacle rare et unique sera visible?

Une éclipse solaire totale est prévue lundi 08 avril 2024. Ce phénomène astronomique n’est pas courant, il s’agit de la 15ᵉ éclipse totale qu’aura connu le monde en ce XXIᵉ siècle. Une éclipse solaire totale se produit quand la Lune s’aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil et plonge les zones touchées par l’éclipse dans l’obscurité totale.

Ce phénomène spectaculaire ne concerne cependant qu’une partie de la terre à la fois. Ainsi l’éclipse du 8 avril mettra dans l’obscurité, durant quelques minutes, des régions au Canada, les États-Unis et le nord du Mexique.

Les observateurs pourront vivre l’éclipse au Canada dans les localités de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ile-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve.

Aux États-Unis, 15 États américains pourront admirer cette éclipse. Parmi les villes qui pourront la regarder dans sa totalité on trouve Dallas, Little Rock, Indianapolis, Cleveland et Buffalo. Les villes les plus chanceuses seront plongées dans l’obscurité pendant plus de 4 minutes.

L‘Agence Spatiale Canadienne rappelle qu’il est très important de ne pas regarder le Soleil directement sans porter les lunettes spéciales éclipse ou une protection adéquate. Sinon, cela peut entraîner de graves problèmes, jusqu’à la perte partielle ou totale de la vue.

I.D.