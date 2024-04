La Faculté des sciences de Gabès se dote de deux nouveaux laboratoires de recherche

La Faculté des sciences de Gabès (FSG) se dote de deux nouveaux laboratoires de recherche le laboratoire d’Écologie et Océan et le laboratoire des Matériaux, Electrochimie et Environnement.

Le nombre total des laboratoires dans l’université de Gabès, s’est ainsi élevé à 18 laboratoires de recherche, selon les données publiées, mercredi, par l’université de Gabès, sur son site officiel.

Au cours de cette année universitaire, l’université de Gabés s’est dotée d’une deuxième école doctorale en ”sciences exactes et naturelles” à la faculté des sciences de Gabès, dans le cadre d’un effort visant à offrir une plateforme sectorielle pluridisciplinaire de formation et de recherche, qui opère dans le cadre du le système LMD, Licence-Master-Doctorat.