Une caravane médicale humanitaire partira à Gaza après l’Aïd al Fitr, un convoi ouvert à tous !

Une caravane médicale humanitaire partira vers la bande de Gaza par voie terrestre, après l’Aïd al Fitr transportant des dizaines de médecins, d’infirmières et du matériel de secours, informe des responsables et des militants d’organisations professionnelles et civiles.

Ils ont indiqué, lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, que les participants à la caravane attendent d’obtenir des visas d’entrée sur le territoire égyptien auprès des autorités égyptiennes pour fixer la date de départ.

Le chef du service d’orthopédie à l’hôpital Bougtafa de Bizerte, Mohamed Amin Bannour, a indiqué que la caravane partira à la mi-avril et comportera des moyens de transport privés devancés par un camion chargé de matériel médical de secours.

La caravane effectuera des arrêts dans plusieurs villes en Tunisie, en Libye puis en Egypte jusqu’au terminal de Rafah. Elle est regroupera des volontaires, notamment des Tunisiens, des Libyens et des Egyptiens, chirurgiens, obstétriciens, anesthésistes et infirmiers, en plus de défenseurs de la cause palestinienne du monde politique, de la culture, des médias, et de la création de contenu et autres, pour apporter un soutien médical, matériel et moral à la population de la bande de Gaza.

Pour sa part, le doyen de l’Ordre national des avocats, Hatem Meziou, a déclaré que le convoi « ouvert à tous » apportera un soutien médical, matériel et moral au peuple palestinien dans la bande de Gaza, et que la participation des avocats à ce convoi s’inscrit dans le cadre d’une action de solidarité et d’appui au peuple palestinien et afin de déposer des plaintes devant les tribunaux internationaux contre Israël, qui commet des crimes contre l’humanité et un génocide des palestiniens.

De son côté, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens, Ziad Dabbar, a souligné l’importance de faire réussir cette mission compte tenu des dégâts causés aux hôpitaux et du manque de matériel médical à Gaza, notant que le Syndicat des journalistes est en contact avec le Syndicat des journalistes égyptiens et le Syndicat des journalistes palestiniens pour faciliter l’arrivée de ce convoi à Gaza en termes de procédures de passage.