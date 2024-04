Festival International de Poésie de Sidi Bou Saïd : Programme de la 9e édition du 25 au 28 Avril 2024

Le Festival International de Poésie de Sidi Bou Saïd s’organise dans sa 9ème édition du 25 au 28 avril 2024 dans le village pittoresque de la banlieue nord de Tunis. Le festival sera la destination d’un grand nombre de poètes de onze pays: Canada, France, Inde, Liban, Egypte, Syrie, Palestine, Espagne, Maroc, Irak et de l’Italie outre la Tunisie.

Organisé en partenariat avec le ministère des affaires culturelles et avec le soutien des ambassades du Canada, de la Suisse, de l’Espagne ainsi que de l’IFT et l’Institut culturel italien, le festival se déroule à Sidi Bou Said au palais Ennejma Ezzahra, mais aussi à l’IFT, à l’ambassade du canada à Tunis, au cinéma le RIO et à la Galerie Selma Feriani.

Le festival prévoit un hommage au grand poète français Arthur Rimbaud, des lectures de poésie à l’instar des éditions précédentes, en plus de concerts musique et un hommage spécial au poète tunisien récemment parti Mohamed Ghozzi.

Programme du Festival International de Poésie de Sidi Bou Saïd du 25 au 29 avril 2024 :

Dans les off du festival, prévu pour le 01 mai, une “Rétrospective Richard Dindo”, sera consacrée, en sa présence, à ce cinéaste suisse considéré un maitre du cinéma poétique avec des projections débat au cinéma Le Rio à Tunis.

Le Festival International de poésie de Sidi Bou Saïd a été crée en 2013. Il s’est imposé depuis comme l’évènement poétique le plus important du Sud de la Méditerranée et du Monde Arabe.

Tekiano