Graines d’Entrepreneurs : Demo Day pour clôturer en beauté le projet Seeds4Tomorrow

Graines d’Entrepreneurs lance le point d’orgue de son projet Seeds4Tomorrow avec l’organisation d’un événement majeur : le Demo Day. Prévu pour le 26 avril 2024 à la Cité des Sciences de Tunis, cet événement marque la conclusion d’un parcours exceptionnel d’apprentissage et de découverte pour les jeunes Tunisiens des régions de Béja et du Kef participant à ce programme innovant d’éducation entrepreneuriale.

L’événement présente plusieurs temps forts, dont des panels de témoignages où parents, formateurs et directeurs partageront leurs expériences sur l’impact du programme Seeds For Tomorrow sur le développement personnel et académique des enfants. De plus, un espace d’exposition sera dédié aux projets innovants des jeunes participants, mettant en valeur leur créativité et leur esprit entrepreneurial.

Le clou de la journée sera une compétition de pitch entre six enfants, avec trois représentants de Béja et trois du Kef, devant un jury d’experts. Les gagnants régionaux auront ensuite l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement pour développer leurs projets.

Seeds4Tomorrow est un projet soutenu par le programme Innov’i – EU4Innovation, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Il vise à rendre la culture entrepreneuriale accessible à tous les enfants et adolescents en Tunisie, contribuant ainsi au renforcement et à la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans le pays.

Parmi les participants au Demo Day, on compte des représentants de la délégation de l’Union Européenne, Son Excellence l’Ambassadrice de France en Tunisie, des représentants de l’ambassade de France, ainsi que des acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

En termes de chiffres, l’événement prévoit plus de 500 visiteurs, la présence de 10 stands d’exposition mettant en avant les prototypes des projets des jeunes participants, ainsi qu’une compétition mettant en lice 6 finalistes, venant des régions de Béja et du Kef, pour désigner les lauréats du projet.

Tekiano