Météo en Tunisie : temps stable, rafales de sable locales dans le sud

La météo en Tunisie affiche un temps stable avec un ciel partiellement nuageux dans la plupart des régions ce vendredi 05 avril 2024. Les vents sont modérés à forts du secteur est près des côtes nordiques et dans le sud, avec des rafales de sable locales, et faibles à modérés ailleurs.

La mer est peu agitée, devenant progressivement agitée dans le nord, indique l’Institut national de la météorologie.

Les températures maximales varient entre 22 et 27 degrés Celsius sur les zones côtières orientales et dans les hauteurs, et entre 27 et 34 degrés Celsius dans les autres régions.