Aid El Fitr : Prévisions météo en Tunisie du 9 au 12 avril 2024

A l’occasion de Aid El Fitr 2024, l’Institut National de la Météorologie (INM) a émis un bulletin de suivi des vacances d’El Aid indiquant que les températures enregistreront une baisse remarquable à partir de ce mercredi 10 avril 2024.

Des pluies seront également attendues durant cette période. Voici ci dessous les prévisions météo en Tunisie spécial aid du 9 au 12 avril 2024.

Prévisions météo pour le mardi 9 avril 2024

Temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays puis les nuages seront progressivement denses au cours de la nuit sur les régions ouest du nord et du centre avec quelques pluies éparses.

Le vent soufflera généralement de secteur Est, modéré puis se renforçant l’après-midi près des côtes nord et dans le sud provoquant des tourbillons de sable et de poussière.

Prévisions météo pour le mercredi 10 avril 2024

Temps partiellement nuageux avec parfois des nuages intenses avec quelques pluies locales sur le nord et les régions côtières. Ces précipitations engloberont au cours de la nuit le centre Est.

Le vent soufflera de secteur nord au Nord et au Centre et de secteur Est au Sud, faible à modéré puis fort près des côtes et dans le sud provoquant des tourbillons de sable et de poussière.

Les températures seront en baisse remarquable et les maximales oscilleront entre 16 et 20 degrés dans le nord et le centre, entre 20 et 24 degrés dans le sud et aux alentours de 12 degrés sur les hauteurs.

Prévisions météo pour le jeudi 11 avril 2024

Des nuages parfois denses avec des pluies éparses sur le nord et le centre. Ces pluies seront temporairement orageuses et localement intenses l’après-midi et au cours de la nuit sur les régions de sud. Vent du nord Est relativement fort à fort près des côtes et au sud et modéré ailleurs.

Les températures seront stationnaires dans le nord et le centre et elles seront en légère baisse dans le sud.

Prévisions météo pour le vendredi 12 avril 2024

La situation météorologique sera favorable à la chute de pluies éparses sur la plupart des régions. Ces précipitations seront orageuses et parfois intenses sur le sud et localement le centre.

Le vent soufflera de secteur Est fort relativement à fort dans le sud et modéré ailleurs. Les températures seront stationnaires