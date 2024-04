La compagnie aérienne libyenne Medsky Airways lance deux nouvelles lignes vers Tunis

La compagnie aérienne libyenne Medsky Airways, représentée en Tunisie par la société STARS, lance deux nouvelles lignes régulières reliant les aéroports de Miitiga à Tripoli et de Misrata à l’aéroport de Tunis Carthage.

Les dessertes entre les deux villes libyennes et Tunis se feront sur un rythme de sept par semaine en aller et retour (un vol le lundi, deux vols le mardi, un vol le mercredi, un vol le jeudi, un vol le vendredi et un vol le samedi).

L’ouverture officielle de la ligne Miitiga -Tunis- Miitiga a eu lieu le jeudi 4 avril 2024, alors que celle de la ligne Misrata-Tunis a eu lieu le vendredi 5 avril 2024.

Le lancement de ces lignes par Medsky Airways est venu enrichir l’offre grandissante des compagnies aériennes libyennes vers la Tunisie afin de répondre aux besoins de voyages des familles et des professionnels des deux pays.

Avec ce lancement de ces deux nouvelles lignes vers Tunis, Medsky continue donc son expansion en misant sur des services de qualité, une ponctualité sans faille et des tarifs très compétitifs.

Créée en 2022 par l’homme d’affaires libyen Mohamed Taher Issa, la compagnie Medsky Airways dispose à ce jour de deux appareils Airbus A320 assurant des vols depuis Tripoli, Misrata et Sebha vers des destinations comme La Valette (Malte), Rome (Italie), Istanbul (Turquie) et Tunis (Tunisie).