Le cinéma Tunisien à l’honneur à Lyon à l’occasion de 2 festivals

Le cinéma Tunisien sera mis à l’honneur à Lyon à l’occasion de deux festivals qui vous proposeront une sélection pointue de films récents, informe le Consulat Général de Tunisie à Lyon.

La 17e édition des “Caravanes des cinémas d’Afrique” en partenariat avec Coup De Soleil Rhône-Alpes & Maghreb des films en Rhône Alpes , vous propose 4 films au Ciné Mourguet à Ste-Foy-lès-Lyon du 5 au 14 avril 2024.

La soirée totalement dédiée au Cinéma tunisien le 13 avril 2024 projettera les films suivants :

– Film ASHKAL, l’enquête de Tunis de Youssef CHEBBI samedi 6/04 16h45 et samedi 13/04,

– film SOUS LES FIGUES de Erige SEHIRI le 07/04 18h30 et le 09/04 14h30,

– film LES FILLES D’OLFA de Kaouther BEN HANIA le 07/04 à 18h30 et le 08/04 à 14h30,

– film PAR DELA LES MONTAGNES de Mohamed BEN ATTIA le 13/04 à 21h00.

La 24ème édition du festival Cinéma du SUD organisée par REGARD SUD et L’ Institut Lumière, du 10 au 13 avril 2024, vous plongera dans le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient d’aujourd’hui, offrant ainsi une vision plurielle de ces pays aux histoires et aux destins différents.

Cette édition fera de nouveau honneur au Cinéma tunisien avec la diffusion inédite du film “L’île du pardon” de Ridha BEHI, qui sera aussi présent lors de cette projection pour un moment d’échange le samedi 13 avril 2024 à 15h00 à l’Institut Lumière.