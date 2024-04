Russ Cook arrive à Ras Angela, la folle traversée du Britannique qui a parcouru l’Afrique 

Russ Cook est un coureur britannique qui s’est fixé un objectif audacieux, parcourir l’Afrique de bout en bout, en partant du point le plus au sud en Afrique jusqu’au point le plus au nord du continent, en Tunisie à Ras Angela.

Cette folle traversée du Britannique sous l’appellation “Project Africa”, a été entamée le 22 avril 2023 depuis la pointe méridionale de l’Afrique du Sud. Durant presque une année, seize pays africains ont été parcourus, pour un total de 16 250 km effectués en 351 jours, ce qui équivalant à 385 marathons.

16,250km

351 days

385 marathons

16 countries

£574k raised for charity We’ve come a long way. One last push tomorrow for the record books🫡 pic.twitter.com/ZCrp8Xr20m — Russ Cook (@hardestgeezer) April 6, 2024

Surnommé Hardest Geezer ou l’homme le plus dur, Russ Cook a couru à travers des montagnes, des forêts tropicales et déserts, y compris le Sahara, ce qui n’a pas été de tout repos. En Angola il s’est fait braqué avec son équipe, il a été retenu en otage au Congo, pendant trois jours par des villageois armés, tandis qu’au désert du Sahara, il a été obligé de courir la nuit pour éviter les fortes chaleurs.

The first person ever to run the entire length of Africa. Mission complete🫡 pic.twitter.com/PZk5aDCDgH — Russ Cook (@hardestgeezer) April 7, 2024

Ces aventures ont été archivées quotidiennement sur son compte sur le réseau X @hardestgeezer. Le coureur britannique a récolté quelques 574.000 livres sterling (668.730 euros) à son arrivée, et la cagnotte continue à augmenter de plus en plus après son large passage médiatique.

Les fonds collectés vont être renversés à l’association caritative qu’il parraine “Running Charity“, organisation qui aide des jeunes sans abri au Royaum-Uni. Grâce à cet exploit, Russ Cook devient la première personne à avoir traversé tout le continent africain en courant.

I.D.

Lire aussi:

Ras Angela : Restauration de la stèle du point le plus septentrional du continent africain