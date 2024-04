Avis aux étudiants tunisiens : Appel à candidature pour des bourses d’alternance dans les pays de l’UE ou au Canada

L’Université de Sfax annonce l’ouverture des candidatures préliminaires pour l’obtention de bourses d’alternance pour la réalisation de recherches dans le cadre de stages dans les pays de l’Union européenne (UE) ou au Canada pour l’année universitaire 2023/2024.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’Université, la date limite de démarrage du stage est fixée au 1er octobre 2024 et la date limite de fin de stage est fixée au 31 décembre de la même année.

Les bourses sont destinées aux étudiants de première, deuxième et troisième années de doctorat inscrits dans l’un des établissements de l’enseignement supérieur relevant de l’université de Sfax, à condition que le candidat n’exerce aucune activité rémunérée ou ne bénéficie d’aucune autre bourse d’une autre institution.

Le candidat ne doit pas aussi avoir bénéficié de cette bourse trois fois au cours des cycles de Master et de Doctorat.

Les étudiants de deuxième année de Master de recherche inscrits dans des institutions universitaires non habilitées à délivrer des doctorats ou dans certaines spécialités prioritaires peuvent également postuler de manière exceptionnelle pour cette bourse.

De même, l’Université de Tunis El Manar a récemment annoncé l’ouverture des candidatures préliminaires pour l’acceptation des dossiers de bourses d’alternance pour la réalisation de recherches dans le cadre de stages dans les pays de l’UE ou au Canada et ce, du 3 au 24 avril 2024.

Cet appel à candidature concerne ses étudiants brillants inscrits dans l’une des trois premières années de doctorat et les étudiants de deuxième année de Master de recherche à l’Institut Supérieur de l’informatique, l’Institut Supérieur des Sciences Biologiques Appliquées de Tunis et qui ont l’intention de réaliser des recherches et des stages.

Les candidats de l’Université de Tunis El Manar ne doivent pas, non plus, avoir bénéficié de cette bourse plus de deux fois au cours des cycles de Master et de Doctorat, et ne doivent pas exercer d’activité rémunérée ou bénéficier d’une autre bourse pendant la période de stage requise.

L’inscription à ces bourses se fait obligatoirement via la plateforme www.best.rnu.tn et les demandes doivent être déposées directement auprès de l’institution universitaire concernée.