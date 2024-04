Lancement imminent d’une bibliothèque numérique basée sur l’IA dédiée aux étudiants, enseignants et chercheurs

Une nouvelle ère numérique s’annonce en Tunisie avec le déploiement prochain d’une bibliothèque numérique révolutionnaire, basée sur l’intelligence artificielle. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu un super ordinateur et ce, dans le but de gérer cette nouvelle plateforme intitulée “Elm” (science).

Ce projet ambitieux, décrit comme la “pierre angulaire de l’édification de notre souveraineté numérique” par des experts tunisiens, offrira aux étudiants, enseignants et chercheurs un accès sans précédent à une vaste gamme de ressources scientifiques, y compris des livres, des cours et des conférences.

Cette bibliothèque numérique unifiée, disponible en arabe, français et anglais, constituera une ressource inestimable pour la communauté académique tunisienne. Multilingue et multiplateforme, elle sera accessible sur PC, Android et iOS pour les appareils mobiles.

Initié par d’éminentes compétences tunisiennes et soutenu par l’ancien ministre des finances Mohamed Nizar Yaiche, ce projet novateur sera opérationnel dès le début de la prochaine année universitaire. Il promet de numériser jusqu’à un million de livres et offrira simultanément un accès à un million de lecteurs.

L’ordinateur ultraperformant livré au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique facilitera l’exploitation de cette bibliothèque numérique.

Les utilisateurs bénéficieront d’un accès gratuit et ouvert au contenu, géré par des comités scientifiques composés d’universitaires. Cette plateforme favorisera également les échanges entre étudiants et enseignants, ainsi que la diffusion de résumés dans diverses disciplines.