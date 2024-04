Le film de Dhafer L’Abidine “To My Son” est projeté en Tunisie. La super Star tunisienne qui réalise et co-écrit le scénario, est aussi en tête d’affiche de ce nouveau long-métrage saoudien, produit par O3 Medya et Double A Productions.

Il y joue aux côtés des artistes saoudiens Ibrahim Al Hassaoui, Summer Shesha, Ida Alkusay, Khairia Nazmi et Sarah Alyafei. A l’affiche du film également l’acteur jordanien Adam Abu Sakha, la célèbre actrice britannique Emilia Fox, ainsi que le talentueux nouveau venu le jeune acteur libanais Adam Zahr.

SYNOPSIS du film To My Son : Feisal (interprété par Dhafer L’Abidine) est un citoyen britannique d’origine saoudienne vivant à Londres avec son fils de sept ans, Adam (Adam Zahr). Des années après la mort de sa femme, Angela, il décide soudainement de quitter son emploi et sa vie au Royaume-Uni, emmenant son fils en Arabie Saoudite.

Feisal n’est pas retourné dans son pays natal depuis le jour où il a quitté sa ville du sud d’Abha il y a douze ans. Ses deux sœurs, Noura et Shahd, et son frère cadet, Fares, sont ravis de le revoir.

Cependant, leur père, Ibrahim, ne peut lui pardonner d’avoir quitté la famille contre son gré pour poursuivre ses propres rêves et une vie dans le monde occidental. Ibrahim doute de la motivation de Feisal à revenir en Arabie Saoudite. Et il pourrait avoir raison, car Feisal ne leur a pas tout dit. Son retour changera-t-il la famille pour toujours ?

Bande-annonce du film To My Son :

Dhafer L’Abidine indique qu’il a puisé son inspiration dans sa propre expérience en tant que parent. Il déclare “En tant que père moi-même, je réfléchis toujours à la manière dont je peux aider mon enfant à réaliser son potentiel sans empiéter sur sa vie et dicter son avenir.

L’unité familiale est si importante que parfois, les besoins et les rêves individuels peuvent être perdus ou oubliés. Pouvons-nous embrasser la tradition tout en restant ouverts à la modernité ? Lorsque confrontés à des circonstances bouleversantes de la vie, nous rendons-nous et restons-nous dans notre zone de confort, ou continuons-nous à évoluer ? L’histoire émouvante de ‘To My Son’ explore toutes ces questions et ces défis.”

Le film To My Son présente aussi une très belle image de l’Arabie Saoudite en tant que destination touristique émergente dans la zone du Moyen-Orient. Les rites et traditions de l’Arabie, les magnifiques paysages du sud ainsi que le mode de vie sont mis en avant.

“To My Son” marque la deuxième incursion de Dhafer L’Abidine dans la réalisation, après son film sorti en 2021 “Ghodwa”, qu’il a également co-écrit, produit par Double A Productions et dans lequel il a joué.

Cependant, ce deuxième opus semble plus maitrisé, l’acteur réalisateur réussit le jeu de séduction et arrive à entrainer le spectateur dans ce drame touchant, en jouant sur les relations conflictuelles entre le père et le fils et en mettant en avant le malaise dans une famille déchirée. Une situation universelle dans une famille facilement reconnaissable dans toute société.

Dhafer L’Abidine est célèbre pour sa carrière cinématographique diversifiée et étendue, qui comprend des rôles dans des productions britanniques, américaines et françaises telles que “Les Fils de l’homme”, “Centurion” et “The Eddy”. Dans le monde arabe, il a remporté de nombreux prix pour son travail, notamment celui du Meilleur Acteur pour ses performances dans les séries égyptiennes “Eugeni Nights” et “Halawat Al Dounia”. Son rôle le plus récent était dans la série à succès “Arous Beirut”, consolidant davantage sa reconnaissance critique et populaire dans toute la région.

Le film To My son de Dhafer Abidine sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du 12 avril 2024.

Sara Tanit